Cristiano Ronaldo w tarapatach. Poważne oskarżenia tuż przed meczem z Anglią

Niestety metryki się nie oszuka, nawet jak nazywasz się Cristiano Ronaldo. Boleśnie przekonali się o tym kibice reprezentacji Portugalii przy okazji meczu 1/8 finału ze Słowenią. 39-letni napastnik był jednym z najsłabszych zawodników na boisku , popełniał mnóstwo błędów i podejmował złe decyzje. Mimo to mógł wcześniej, aniżeli w konkursie rzutów karnych rozstrzygnąć losy starcia.

W 105. minucie Cristiano Ronaldo podszedł do rzutu karnego, ale jego intencje świetnie wyczuł Jan Oblak . Snajper przestrzelił, a po chwili zalał się łzami . Chęci to niestety jednak zbyt mało, żeby osiągnąć sukces. Na szczęście jego pomyłka nie miała wpływu na losy spotkania. Portugalczycy po konkursie rzutów karnych pokonali rywala, choć największa w tym zasługa ich bramkarza - Diogo Costy. Ten obronił aż trzy jedenastki i został wybrany MVP spotkania.

Poważne oskarżenia pod adresem Cristiano Ronaldo. W tle hit Euro 2024

Termin "ambush marketing" odnosi się w polskim tłumaczeniu do "marketingu podstępnego", lub na zasadzie zasadzki. Za jego sprawą twórca reklamy próbuje skojarzyć swoją markę przykładowo z meczem, do którego nie posiada jednak oficjalnych praw sponsoringowych czy reklamowych. Jest to zatem działanie sprzeczne z prawem.