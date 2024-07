Rośnie napięcie przed ćwierćfinałem Euro 2024. Mbappe zwrócił się do Ronaldo

Wszyscy wiedzą, o moim podziwie, jakim zawsze darzyłem Cristiano Ronaldo. Spotkałem go i rozmawiałem z nim kilka razy. Zawsze jesteśmy w kontakcie. Daje mi wiele rad, śledzi moją karierę. To zaszczyt. Zawsze pozostanie legendą. Podziwiam wielkość tego zawodnika. To wyjątkowe. Wyznaczył historię piłki nożnej i zainspirował kolejne pokolenie graczy. CV mówi samo za siebie

~ cytuje słowa reprezentanta "Trójkolorowych" portal "A Bola".