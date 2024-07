Euro jeszcze trwa, a Podolski już grzmi. Domaga się pilnych zmian od związku

5 lipca poprzeczka zawisła znacznie wyżej, bo zamiast Duńczyków po drugiej stronie boiska pojawią się Hiszpanie, czyli jedni za faworytów do wywalczenia trofeum. " To przedwczesny finał turnieju " - nie mieli wątpliwości kibice, którzy oczywiście wypełnili stadion w Stuttgarcie do ostatniego miejsca. Mieszkańcom naszych zachodnich sąsiadów marzy się kolejny wielki sukces na arenie międzynarodowej. Ostatni raz mistrzostwo Europy świętowano w tym kraju w 1996 roku.

Lukas Podolski nie gryzie się w język. To jego zdaniem największy mankament Niemców

W swoich następców wierzy Lukas Podolski , mistrz świata z 2014 roku. Tuż przed starciem z "La Roja" wypowiedział się on dla "Super Expressu". Gracz Górnika Zabrze nie skupiał się na teraźniejszości, ale spojrzał też w przyszłość . Martwi go zwłaszcza jedna rzecz - brak rasowego napastnika w wyjściowej "jedenastce".

Rolę najbardziej wysuniętego zawodnika na Euro 2024 pełni Kai Havertz. "Ale to nie jest typowa "dziewiątka". Wciąż jej nie mamy. Co prawda "na stare lata" obudził się Niclas Fuellkrug i zaliczył mocne wejście do reprezentacji, ale to jedyny zawodnik o charakterystyce środkowego napastnika" - trafnie zauważył doświadczony zawodnik.