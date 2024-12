Fantastyczne wieści. Legia w jednej grupie z gigantami. To jeszcze nie koniec

To była udana jesień polskich klubów na arenie europejskiej. Legia Warszawa i Jagiellonia Białystok awansowały do pucharowej fazy Ligi Konferencji. W ślad za tym idą wymierne korzyści finansowe - w sumie ponad 18 mln euro. Ekipa z Łazienkowskiej to jeden z ledwie trzech klubów, który wzbogacił konto o minimum 10 mln euro. Tego rzędu kwotę zarobili do tej pory jeszcze tylko giganci - Chelsea i Fiorentina.