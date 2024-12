Klub Ekstraklasy nad przepaścią. I nagle pada takie nazwisko. Wezwanie na ratunek

Śląsk Wrocław czeka na szkoleniowca, który obejmie schedę po Michale Hetelu . Ktokolwiek to będzie, wiosną czeka go zaciekła batalia o uniknięcie degradacji. Część komentatorów już teraz skazuje drużynę na spadek.

Ekipa z Dolnego Śląska zamyka tabelę PKO Ekstraklasy. W pierwszej części rozgrywek zgromadziła ledwie 10 punktów. Z pełnej puli cieszyła się tylko raz, po zwycięstwie nad Stalą Mielec. Do pierwszej bezpiecznej pozycji traci obecnie osiem "oczek" .

Nieudany koncert życzeń. Śląsk nadal szuka trenera. Teraz Ante Simundza?

Tomasz Kaczmarek , Bartosch Gaul , Valdas Dambrauskas i Waldemar Fornalik - jak wynika z medialnych doniesień, ci trenerzy nie wyrazili zainteresowania podjęciem misji ratunkowej. Z kolei zatrudnieniem Szymona Grabowskiego i Kamila Kuzery (te kandydatury miały wpłynąć do klubu) nie byli zainteresowani szefowie Śląska.

Ostatnim pracodawcą Simundzy był NK Maribor . Swego czasu bliżej w Polsce nieznany szkoleniowiec dwukrotnie sięgał z tym zespołem po tytuł mistrza Słowenii. Wprowadził go również do fazy grupowej Ligi Mistrzów .

Co jeśli do awizowanego porozumienia ostatecznie we Wrocławiu nie dojdzie? Jak czytamy, Śląsk ma już gotowe warianty awaryjne. W odwodzie pozostają Czech Martin Svedik, Bułgar Iwajło Petew oraz Ukrainiec Wiktor Skrypnyk.