Szalony plan krezusa z Ekstraklasy. Rusza za granicę, kupi sobie kolejny klub

Zbigniew Jakubas potrzebował niespełna czterech lat, by wyciągnąć Motor Lublin z nizin krajowego futbolu i wprowadzić go do Ekstraklasy. Mimo że klub, którego jest prezesem i większościowym udziałowcem, gra w elicie dopiero pierwszy sezon, on sam skupia się już na... zagranicznej ekspansji. Jak informuje "Gazeta Wyborcza", 72-letni biznesmen zamierza zainwestować w Afryce. Chce kupić klub w Senegalu.