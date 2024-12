Jest decyzja ws. powrotu kadrowicza do Ekstraklasy. Plotki potwierdzone, pojawił się komunikat

Mateusz Klich już chyba na dobre zadomowił się za oceanem. Gdy pod koniec stycznia 2023 przechodził z Leeds do D.C. United wydawało się, że jego amerykańska przygoda nie potrwa jakoś specjalnie długo. Reprezentant kraju bardzo szybko zyskał jednak uznanie kibiców, nie chciał oddawać go stołeczny klub, dlatego pomocnika fani w Waszyngtonie regularnie oglądali do października 2024 roku. To właśnie wtedy zakończył się sezon dla ekipy ze stolicy Stanów Zjednoczonych. Reklama

Polacy w trakcie trwania zmagań o futboliście przypominali sobie zazwyczaj za sprawą strzelanych przez niego bramek lub asyst, które notował na swoje konto. Aż wreszcie w przestrzeni wirtualnej całkiem niedawno pojawiły się doniesienia związane z powrotem 34-latka do kraju nad Wisłą. Rzekomo angażem zawodnika zainteresowana była Cracovia. Sam piłkarz bawił się przy tym doskonale. "Tomek a whatsapp miał być szyfrowany" - napisał w serwisie X pod wpisem Tomasza Kupisza informującego o możliwym spektakularnym transferze.

Sympatycy krakowskiej drużyny zacierali ręce i nie mogli doczekać się kolejnych wieści w sprawie. Te niestety nie okazały się dla nich pozytywne. Jeszcze w piątkowe popołudnie prześwietliliśmy co słychać o Polaku w amerykańskich mediach. Okazało się, że doszło do zwrotu akcji. Steven Goff, dziennikarz "The Washington Post" przekazał, iż Mateusz Klich jest blisko porozumienia z niedawnym półfinalistą Major League Soccer, czyli Atlanta United.

Mateusz Klich piłkarzem Atlanta United. Jest oficjalnie potwierdzenie

Doniesienia te szybko znalazły swoje potwierdzenie. Zespół ze stanu Georgia wydał w mediach społecznościowych oficjalny komunikat. "Offseason rusza pełną parą. Pozyskaliśmy polskiego pomocnika Mateusza Klicha w drodze wymiany handlowej z D.C. United w zamian za nasz wybór w pierwszej rundzie MLS SuperDraft 2025" - brzmi treść wpisu w serwisie X. Reklama

"Na arenie międzynarodowej Klich reprezentował Polskę 41 razy, wliczając w to występ we wszystkich trzech meczach grupowych UEFA Euro 2020. Dla swojego kraju strzelił dwa gole i dołożył cztery asysty" - chwali się dodatkowo Atlanta United na stronie klubowej. Ewentualny powrót Mateusza Klicha do ojczyzny nie nastąpi więc w najbliższym czasie.

