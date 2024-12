Smutne święta w Poznaniu, nie żyje były szef Lecha. Czas legendarnych sukcesów

Legendarny prezes Lecha Poznań nie żyje. Za czasów Bogdana Zeidlera piłkarze wkroczyli na europejskie salony

Zeidler był prezesem KKS do połowy lutego 1991 roku. Bilans w tym okresie? Najlepszy w historii piłkarskiego Lecha, trzy tytuły mistrzowskie (1983, 1984, 1990), trzykrotnie zdobyty Puchar Polski (1982, 1983, 1988), legendarne występy w Europie, która przecież do 1978 roku miała dla Poznania zamknięte drzwi. Przy Bułgarskiej Lech wygrał z mistrzem Hiszpanii Athletikiem Bilbao 2:0 (w rewanżu uległ mu 0:4), przegrał 0:1 z Liverpool FC, 0:1 z Aberdeen FC, zremisował 1:1 z FC Barcelona, by później przegrać rzuty karne, pokonał 3:2 Olympique Marsylia. Niemal zawsze rywale dochodzili do finałów tych rozgrywek bądź zdobywali trofea, nawet Szkoci z Aberdeen, których prowadził wtedy Alex Ferguson.