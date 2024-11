Deklasacja w derbach. Wicemistrz Polski szoruje po dnie. Żal było patrzeć

W poprzednim sezonie Śląsk Wrocław - w drodze po tytuł wicemistrza kraju - wygrał na obiekcie Zagłębia Lubin 2:1. Teraz powtórka takiego scenariusza wydawała się co najmniej wątpliwa. Ekipa Jacka Magiery szoruje po dnie ligowej tabeli i niewiele wskazuje na to, że szybko z otchłani się wydobędzie .

Przed pierwszym gwizdkiem goście mieli jednak świadomość, że derbowy triumf będzie oznaczał dla nich ucieczkę ze strefy spadkowej. Łatwiej było to jednak policzyć, niż zrealizować. Dość powiedzieć, że Śląsk w bieżących rozgrywkach nie wygrał jeszcze ligowej potyczki na obcym terenie .

Atomowe otwarcie derbów Dolnego Śląska. Pierwsza minuta, pierwszy cios

W Lubinie wrocławianie zrobili bardzo niewiele, by fatalny dla siebie trend odwrócić. Już w pierwszej minucie musieli wyciągać piłkę z siatki . Z okolic narożnika pola bramkowego huknął nie do obrony Mateusz Grzybek i było 1:0.

Jeśli ktoś w tym momencie założył, że to zwiastun piłkarskiego spektaklu, czekało go srogie rozczarowanie. Kolejne minuty były ucztą wyłącznie dla koneserów. Mecz walki - tak to się zwykle określa.