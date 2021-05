Klub New York Rangers został ukarany grzywną w wysokości 250 tys. dolarów za krytykę dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa ligi NHL. Według agencji AP to najwyższa kara w historii hokejowej ligi za oceanem za krytykowanie przedstawicieli władz.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Zjednoczone Stany Sportu (odcinek 5). Połowa sezonu NHL za nami. Wideo INTERIA.TV

Reklama

"Publiczne komentarze władz Rangers miały charakter osobisty i poniżający kierownictwo, nie będą tolerowane. Chociaż nie spodziewamy się, że kluby będą się zgadzać z każdą decyzją podjętą przez Departament, to jednak forma w jakiej szefowei Rangers wyrazili swój sprzeciw była nie do zaakceptowania" - powiedział komisarz NHL Gary Bettman.

Reklama

Komentarze władz Rangers na temat dyrektora George'a Parrosa pojawiły się po tym, jak nałożył on grzywnę w wysokości 5000 dol. na napastnika Washington Capitals Toma Wilsona.

Zdaniem szefów klubu była to zbyt niska kara, bo Wilson atakował dwóch graczy z Nowego Jorku - najpierw Rosjanin Pawła Buczniewicza (i za to otrzymał karę finansową), a następnie jego rodaka Artemija Panarina. Ten drugi doznał kontuzji, która wyklucza go z gry do końca sezonu. Do zdarzeń doszło w poniedziałkowym spotkaniu tych zespołów (Capitals wygrali na wyjeździe 6-3).

Dzień po fali krytyki z funkcji prezydenta Rangers został odwołany prezydent John Davidson i generalny menedżer Jeff Gorton.

Zdjęcie Prezydent klubu John Davidson (z prawej) i generalny menedżer Jeff Gorton zostali odwołani / AFP

olga/ cegl/