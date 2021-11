As Sportu 2021. Kto zasłużył na awans do 1/4 finału? Nie zaznaczono żadnej odpowiedzi ! As Sportu 2021. Kto zasłużył na awans do 1/4 finału? Iga Świątek 53% Dawid Tomala 47%

Owieczkin wpisał się na listę strzelców w 23., 24. i 45. minucie. W tym sezonie zdobył 18 goli i ma tyle samo asyst w 21 spotkaniach.

W punktacji kanadyjskiej z 36 punktami zajmuje trzecie miejsce, za zawodnikami Edmonton Oilers Leonem Draisaitlem - 40 (20+20) i Connorem McDavidem - 36 (14+22). Rywale rozegrali po 19 meczów.

Rosyjski gwiazdor w całej karierze uzyskał już 1356 punktów (748 bramek i 608 asyst) i awansował na 26. miejsce w klasyfikacji wszech czasów. Prowadzi legendarny Kanadyjczyk Wayne Gretzky - 2857 pkt.

Z kolei w zestawieniu najlepszych strzelców 36-letni hokeista z Moskwy jest czwarty i brakuje mu 18 trafień do trzeciego na liście wszech czasów Czecha Jaromira Jagra.

Broniący tytułu Tampa Bay Lightning wygrali z debiutującymi w rozgrywkach NHL Seattle Kraken 3-0. Gole zdobyli Pierre-Edouard Bellemare w 3. minucie, Ross Colton w 21. i Steven Stamkos w 52., a bramkarz Andriej Wasilewski drugi raz z rzędu zachował czyste konto. Jednocześnie Rosjanin odniósł 200. zwycięstwo w karierze.

W piątek triumfowały - wszystkie na wyjazdach - także inne czołowe drużyny, m.in. Carolina Hurricanes, New York Rangers i Toronto Maple Leafs.

Zawodnicy Hurricanes wygrali z Philadelphia Flyers 6-3, Rangers z Boston Bruins 5-2, zaś Maple Leafs pokonali San Jose Sharks 4-1.

Ekipa Rangers przegrywała w Bostonie 0-1 i 1-2, ale w trzeciej tercji strzeliła trzy gole. O sukcesie Hurricanes w Filadelfii przesądziła z kolei druga odsłona, wygrana przez przyjezdnych 4-1 (po pierwszej było 1-2). Natomiast gracze z Toronto w rywalizacji z "Rekinami" objęli prowadzenie w 32. sekundzie po trafieniu Szweda Williama Nylandera i już go nie oddali, chociaż przez... 32 sekundy, między 5. a 6. minutą, był remis 1-1.

Rzadkim wyczynem popisał się doświadczony Joe Pavelski z Dallas Stars, który w meczu z Colorado Avalanche (3-1) wpisał się dwa razy na listę strzelców w drugiej minucie w odstępie zaledwie 18 sekund i osiągnął granicę 400 goli w karierze.

