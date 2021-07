​NHL. Seattle Kraken wybrali pierwszy skład

Tak zwany "draft expansion" odbywał się na wcześniej ustalonych zasadach i według sztywno ustalonych dat. Kilka dni przed selekcją zawodników Seattle otrzymało od pozostałych klubów NHL listę zawodników zastrzeżonych, a także tych, których mogą wybrać.

Kraken mógł odebrać każdemu klubowi poza Vegas Golden Knights (stanowili wyjątek z uwagi na mały staż w lidze, sami dołączyli do niej w 2017 roku) jednego zawodnika. O selekcji decydował menadżer Ron Francis i zatrudnieni przez niego ludzie.

Skład wybrany przez Seattle Kraken:

Bramkarze: Joey Daccord (Ottawa Senators), Chris Driedger (Florida Panthers), Vítek Vaněček (Washington Capitals).

Obrońcy: Gavin Bayreuther (Columbus Blue Jackets), Will Borgen (Buffalo Sabres), Dennis Cholowski (Detroit Red Wings), Vince Dunn (St. Louis Blues), Cale Fleury (Montréal Canadiens), Haydn Fleury (Anaheim Ducks), Mark Giordano (Calgary Flames), Adam Larsson (Edmonton Oilers), Jérémy Lauzon (Boston Bruins), Kurtis MacDermid (Los Angeles Kings), Jamie Oleksiak (Dallas Stars), Carson Soucy (Minnesota Wild).

Napastnicy: Mason Appleton (Winnipeg Jets), Nathan Bastian (New Jersey Devils), Colin Blackwell (New York Rangers), Joonas Donskoi (Colorado Avalanche), Jordan Eberle (New York Islanders), Morgan Geekie (Carolina Hurricanes), Yanni Gourde (Tampa Bay Lightning), Calle Järnkrok (Nashville Predators), Kole Lind (Vancouver Canucks), Jared McCann (Toronto Maple Leafs), Tyler Pitlick (Arizona Coyotes), John Quenneville (Chicago Blackhawks), Brandon Tanev (Pittsburgh Penguins), Alexander True (San Jose Sharks), Carsen Twarynski (Philadelphia Flyers).

