- Początek następnego sezonu NHL może zostać przesunięty z października na grudzień, jeśli to pozwoli dokończyć bieżące rozgrywki, zawieszone wskutek pandemii koronawirusa – oświadczył komisarz ligi Gary Bettman.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Mariusz Czerkawski wziął udział w akcji #KiedyBędzieNormalnie. "Tęsknię za strefą towarzyską". Wideo INTERIA.TV

"Jesteśmy bardzo elastyczni, jeśli chodzi o datę (nowego sezonu - przyp. red.). Nie ma magicznej różdżki, która pozwoliłaby nam wystartować jak zwykle w październiku. Jeśli będziemy musieli rozpocząć w listopadzie albo w grudniu, to trzeba będzie to przestudiować" - powiedział Bettman, cytowany przez portal NHL Network.



Komisarz ligi dodał, że jeśli chodzi o bieżący sezon, to nie ma żadnego problemu, by mecze były rozgrywane nawet w lipcu czy w sierpniu.



Obecnie hokeiści i członkowie sztabu drużyn przechodzą kwarantannę domową. Pierwsze treningi w małych grupach być może zaczną się w połowie maja, ale Bettman zastrzegł, że żadna data nie została wyznaczona.



Z powodu koronawirusa rozgrywki NHL zostały przerwane 12 marca. Poszczególne drużyny zdążyły rozegrać od 68 do 71 meczów z 82 planowanych. Sezon regularny miał się zakończyć 4 kwietnia, a po nim wkrótce rozpocząć decydująca faza zmagań o Puchar Stanleya. Zwycięzca miał zostać wyłoniony w czerwcu.

Zdjęcie Alex Ovechkin i Michal Kempny z Washington Capitals / AFP