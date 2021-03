​NHL. Mistrzowie znów lepsi od wicemistrzów

Broniący tytułu hokeiści Tampa Bay Lightning wygrali na wyjeździe z Dallas Stars 2:0 w meczu finalistów poprzedniego sezonu ligi NHL. Kilka dni temu Lightning triumfowali 5:0. Po raz kolejny nie dał się pokonać Andriej Wasilewski. Tym razem obronił 28 strzałów.

Gole strzelili: Ondrej Palat w ósmej minucie i Yanni Gourde - do pustej bramki - pięć sekund przed ostatnią syreną.



Po raz trzeci z rzędu w spotkaniu NHL wszystkie uderzenia zatrzymał Wasilewski. Tym samym przedłużył liczbę minut bez straty gola do 200.



"Widać pewność w jego grze.(...) Wspaniale jest patrzeć, jak się rozwija" - powiedział o 26-letnim zawodniku trener Lightning Jon Cooper.



Wasilewski jest 70. bramkarzem w historii NHL, który osiągnął granicę 200 minut bez przepuszczonej bramki. Jego wynik to dokładnie 200 minut 45 sekund. Rekordzistą klubu Tampa Bay Lightning jest John Grahame 202 minuty 46 sekund - ze stycznia 2006 roku.



Wyjazdowe zwycięstwo odniosła także inna czołowa drużyna tego sezonu - Carolina Hurricanes pokonała Nashville Predators 4:2.



Po raz pierwszy w karierze na listę strzelców wpisał się Steven Lorentz. To był jego 12. występ w NHL. Dwa trafienia zanotował Sebastian Aho, a jedno Vincent Trocheck.



W trzeciej tercji Predators zmienili wynik z 0:3 na 2:3 (Calle Jarnkrok i Mattias Ekholm), lecz na 14 sekund przed końcem do pustej bramki trafił wspomniany Aho.



W innym wtorkowym spotkaniu New York Rangers wygrali z Buffalo Sabres 3:2. Niesamowity był początek, powiem po zaledwie dwóch minutach 36 sekundach Rangers prowadzili już 2:1.



W 28. sekundzie krążek do siatki Sabres posłał Paweł Buczniewicz, a w 55. sekundzie wyrównał Sam Reinhart. Niedługo później kibice zobaczyli trafienie Alexisa Lafreniere'a. Na kolejne bramki musieli poczekać do ostatniej tercji - w 50. minucie na 3:1 podwyższył Chris Kreider, a w 57. rezultat ustalił Tobias Rieder.