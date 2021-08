​NHL. Henrik Lundqvist zakończył karierę

"Już czas. Przez ostatnie 30 lat poświęciłem swoje życie grze w hokeja... a teraz nadszedł czas, aby odejść od gry, którą kocham i rozpocząć nowy rozdział" -napisał 39-letni Lundqvist na Twitterze.

Po 15 latach gry w Rangers Lundqvist w październiku 2020 przeszedł do Washington Capitals, jednak w barwach tego zespołu nie rozegrał w NHL żadnego meczu. W styczniu tego roku przeszedł operację na otwartym sercu, co wyłączyło go z gry w sezonie 2020/21.

Lundqvist rozegrał w NHL 1017 spotkań (887 w sezonie zasadniczym i 130 w play off). W 2012 roku został wybrany najlepszym bramkarzem sezonu. W 2014 roku grał z Rangersami w finale Pucharu Stanleya, przegranym z Los Angeles Kings. W dorobku ma złoty medal igrzysk w Turynie (2006) oraz srebrny w Soczi (2014). Natomiast w 2017 roku Szwecja z nim w składzie wywalczyła mistrzostwo świata.

Do Szweda należy ponad 50 rekordów klubowych Rangers. W 2012 roku zdobył trofeum Vezina dla najlepszego bramkarza NHL.