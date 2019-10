LeBron James zaliczył świetny występ w lidze NBA i poprowadził swój zespół Los Angeles Lakers do zwycięstwa nad Utah Jazz 95:86. 34-letni amerykański koszykarz w 31 minut zdobył 32 punkty, miał dziesięć asyst i siedem zbiórek.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. NBA. Koszykarze Toronto Raptors świętują mistrzostwo. Wideo © 2019 Associated Press

Lakersi od niemal samego początku nie musieli się martwić o wygraną, bo rywal nie błyszczał i miał bardzo duże trudności ze skutecznością. Koszykarze z Utah trafili zaledwie 29 na 70 rzutów z gry. Liderem był Donovan Mitchell, ale jego 24 punkty nie pomogły, by przeciwstawić się ekipie z Los Angeles.

Reklama

"Jestem dumny z postawy LeBrona, bo zagrał bardzo równy mecz w obu połowach. Mogłem cały czas na niego liczyć. On tej nocy potrafił w każdej sytuacji znaleźć drogę do kosza. Ponadto koncentrował na sobie przeciwników, co umożliwiło innym zawodnikom rzucanie za trzy punkty" - podsumował trener Lakers Frank Vogel.

Bohaterem derbów Nowego Jorku został Kyrie Irving, a zawodnicy Brooklyn Nets pokonali New York Knicks 113:109. Wynik zmieniał się jednak wielokrotnie i raz prowadzili jedni, a raz drudzy. Iriving udowodnił jednak po raz kolejny, że to on jest mistrzem końcówek. 27-letni koszykarz trafił dwa najważniejsze, bo ostatnie rzuty w całym meczu.

A jego trafienie za trzy punkty na 22 sekundy przed końcowym gwizdkiem dało drużynie prowadzenie 111:109. W sumie Iriving zdobył 26 punktów, ale na pochwały zasługuje także Spencer Dinwiddie, który wchodząc z ławki rezerwowych rzucił 20 punktów.

Drużynę Knicks można pochwalić za bardzo dobrą skuteczność rzutów za trzy punkty - trafili 17 z 25 prób. Najskuteczniejszym zawodnikiem był RJ Barrett - 16 pkt.

"Jak wiesz, że masz takiego koszykarza, który jest w stanie zawsze skutecznie zagrać w końcówce, daje całemu zespołowi zastrzyk pewności siebie. Wydaje mi się, że nawet jak rywale wyszli na trzypunktowe prowadzenie, to niewielu się zmartwiło" - powiedział Joe Harris, koszykarz Brooklyn Nets.



Wyniki piątkowych meczów koszykarskiej ligi NBA:

Boston Celtics - Toronto Raptors 112:106

Charlotte Hornets - Minnesota Timberwolves 99:121

Brooklyn Nets - New York Knicks 113:109

Memphis Grizzlies - Chicago Bulls 102:110

New Orleans Pelicans - Dallas Mavericks 116:123

Oklahoma City Thunder - Washington Wizards 85:97

Denver Nuggets - Phoenix Suns 108:107 (po dogrywce)

Sacramento Kings - Portland Trails Blazers 112:122

Los Angeles Lakers - Utah Jazz 95:86

EASTERN CONFERENCE

ATLANTIC DIVISION

W L PCT

1. Philadelphia 1 0 1.000

2. Boston 1 1 .500

3. Brooklyn 1 1 .500

4. Toronto 1 1 .500

5. New York 0 2 .000

CENTRAL DIVISION

W L PCT

1. Milwaukee 1 0 1.000

2. Detroit 1 1 .500

3. Chicago 1 1 .500

4. Indiana 0 1 .000

5. Cleveland 0 1 .000

SOUTHEAST DIVISION

W L PCT

1. Atlanta 1 0 1.000

2. Orlando 1 0 1.000

3. Miami 1 0 1.000

4. Charlotte 1 1 .500

5. Washington 1 1 .500





WESTERN CONFERENCE

NORTHWEST DIVISION

W L PCT

1. Denver 2 0 1.000

2. Minnesota 2 0 1.000

3. Utah 1 1 .500

4. Portland 1 1 .500

5. Oklahoma City 0 2 .000

PACIFIC DIVISION

W L PCT

1. LA Clippers 2 0 1.000

2. Phoenix 1 1 .500

3. LA Lakers 1 1 .500

4. Golden State 0 1 .000

5. Sacramento 0 2 .000

SOUTHWEST DIVISION

W L PCT

1. Dallas 2 0 1.000

2. San Antonio 1 0 1.000

3. Houston 0 1 .000

4. New Orleans 0 2 .000

5. Memphis 0 2 .000

Zdjęcie LeBron James w akcji podczas meczu Los Angeles Lakers z Los Angeles Clippers w Staples Center, w Los Angeles / PAP/EPA

mar/ co/