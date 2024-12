Wielki powrót Polaka. Został mistrzem i zgarnął fortunę. Dwukrotnie leżał na deskach

Jakub Kaszuba prowadzi swoją karierę w nieszablonowy sposób . Olsztynianin nie ma za sobą choćby jednej stoczonej walki dla polskiej federacji. Od razu zmagania w MMA rozpoczął on z grubej rury, od startów za oceanem. W Stanach Zjednoczonych prezentował się na tyle dobrze, że w końcu rękę do niego wyciągnęła jedna z najpopularniejszych organizacji globu, PFL. 29-latek bierze udział w europejskiej edycji i jak na razie nie znalazł pogromcy. Na kontynencie głośno o nim zrobiło się już rok temu, gdy triumfował w turnieju o pas wagi lekkiej. W finale pokonał Johna Mitchella.

"Nic nie pamiętałem. Właśnie mi przypomniałeś, że byłem ku**a naruszony... Przepraszam, ale jestem Polakiem, idę do przodu! Widziałem, że on się męczy i daje z siebie wszystko. Byłem cierpliwy, słuchałem swojego trenera. Ja się nie zatrzymuję! Chwała ojczyźnie! Idziemy dalej! Nie zatrzymujemy się" - mówił wtedy na gorąco po zdobyciu upragnionego trofeum (cytat za: mymma.pl). W grudniu 2024 sytuacja się powtórzyła. Polak ponownie dotarł aż do batalii o tytuł. Tym razem po drugiej stronie oktagonu stanął Connor Hughes.