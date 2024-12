Ukochany Karoliny Pisarek podjął decyzję ws. Fame MMA. "Obiecałem"

W 2021 modelka na nowo otworzyła się na miłość i zaręczyła się z polskim przedsiębiorcą Rogerem Sallą . Zakochani stanęli na ślubnym kobiercu w czerwcu 2022 roku. Wybranek Karoliny Pisarek kilka miesięcy po ślubie zdecydował się na dość zaskakujący krok i... ogłosił rozpoczęcie kariery we freak fightach . Wówczas podpisał on kontrakt z federacją High League , a debiutancką walkę stoczył 18 marca, pokonując Mateusza Gąsiewskiego.

Wkrótce potem biznesmen nawiązał współpracę z Fame MMA i we wrześniu podczas gali FAME MMA Friday Arena 2 zadebiutował jako zawodnik tejże federacji. Wygrał wówczas z Andrzejem Czyszem w drugiej rundzie. W grudniu tego roku Salla stoczył trzecią walkę w oktagonie. W pierwszej rundzie pokonał on Jakuba Rzeźniczaka przez TKO.

Roger Salla mówi "pas". Ujawnił, dlaczego kończy przygodę z freak fightami

"Obiecałem swojej rodzinie, że już starczy. Wiem, ile to kosztuje ich nerwów. To jest dla nich naprawdę ciężkie. Ja to wiem i dla mnie ten moment przed walką, wiedząc że będzie zaraz bolało... Naprawdę nie jest takie proste wejść do tej klatki, nawet jeśli wygrałem trzy razy przed czasem. Moja żona nie chce tego za bardzo pokazywać, ale mocno to przeżywa, podobnie jak moja mama. Nawet mój tata przeżywał tę walkę, była na niej cała rodzina" - wyjawił w rozmowie z "Super Expressem".