Zwrot akcji ws. walki Polaka na gali UFC. To ma być wielki rewanż

Mateusz Gamrot zabrał głos nt. najbliższej walki. Koniec plotek, wystarczyły dwa słowa

Wiele na to wskazuje, iż będą musieli uzbroić się oni w cierpliwość. Głos ponownie zabrał Mateusz Gamrot i tym razem nie miał on dobrych wieści dla fanów polsko-azerskiego starcia. "Fake news" - napisał krótko w serwisie X, czym ukrócił krążące w przestrzeni wirtualnej plotki. Jego słowa nie wykluczają jednak potencjalnego rewanżu. 34-latkowi mogło chodzić na przykład o to, że wejdzie do oktagonu w innej lokalizacji niż Arabia Saudyjska. Kibicom pozostaje czekać na kolejne informacje w sprawie.