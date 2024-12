Kacper Blonsky uderza w Fame MMA. Nie pozostawił na włodarzach suchej nitki

Kacper Blonsky kończy karierę we freak fightach. Wbił szpilę Fame MMA

"Już NIGDY nie zawalczę we freak fightach! Wiele osób wciąż pyta mnie: "Kiedy następna walka?". Myślę, że warto oficjalnie się wypowiedzieć tutaj, na Instagramie, ponieważ nie każdy widział fragment w moim filmie. Nie ukrywam, że moja przygoda we freakach wniosła do mojego życia coś, czego mam nadzieję nigdy nie stracę. Jest to zajawka do sportu, której brakowało mi po złamaniu nogi w dzieciństwie. W trakcie przygotowań poznałem wiele osób, które zmotywowały mnie do zadbania o siebie i pokazały, jak ważna jest aktywność fizyczna w życiu. (...) Niestety, droga, w którą poszły freak fighty, nie jest już zgodna z moją. Cała otoczka, która towarzyszy tym wydarzeniom, nie jest czymś, na co chciałbym kierować Waszą uwagę" - oznajmił.