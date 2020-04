MMA. Najman stoczy pożegnalny pojedynek

Marcin Najman zdecydował o swojej najbliższej przyszłości. Zakomunikował zakończenie kariery sportowej, jednocześnie obiecując pożegnalną walkę z jego udziałem. Ma do niej dojść jesienią tego roku.

Najman zaskoczył swoich fanów. Ogłoszenie decyzji zapowiadał na poniedziałek, tymczasem zrobił to w niedzielny wieczór. Swoje postanowienie zaprezentował w wersji filmowej na Twitterze.

W poprzedni weekend 41-letni zawodnik przegrał na gali Fame MMA 6 z Piotrem "Bestią" Piechowiakiem. Sędzia musiał przerwać walkę już w 1. rundzie. Kulturysta trafił Najmana mocnym ciosem i następnie zasypał go serią ciosów w parterze.

- Po walce z Piechowiakiem podjąłem decyzję, że czas kończyć - mówi Najman. - Jeżeli nie widzę ciosu, to znaczy, że refleks nie ten. Byłem bardzo dobrze przygotowany do tej walki, a jednak refleks okazał się nie ten. To znak i sygnał, że trzeba kończyć

Był mistrz Europy w kickboxingu zapowiedział jednak pożegnalną walkę. Odbędzie się ona jesienią tego roku, jeśli sytuacja epidemiologiczna na to pozwoli. Najprawdopodobniej również w formule MMA.

