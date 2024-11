Bo nie wiem, ile jeszcze powalczę. Nie mam pojęcia, czy to była ostatnia walka, czy przede mną jeszcze jedna, dwie walki. Mając tę świadomość, jeśli to ma być moja ostatnia walka, to chciałem, by była z tym najlepszym zawodnikiem. I na KSW 100, na tej wyjątkowej gali. Zobaczymy, co dalej. Jeśli będzie mi dane, będę miał chęci i zdrowie, to jeszcze zobaczymy. A teraz tego twardo stwierdzić nie potrafię. Najpierw chcę odpocząć, mam jeszcze mnóstwo spraw na głowie. Myślę, że przez najbliższy rok na pewno nie zawalczę, a już mam 44,5 roku. Za rok zobaczę, czy iść w tę drogę, czy nie

~ obszernie wyłuszczył Mamed.