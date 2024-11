Przemysław Skulski , znany także pod pseudonimem "Sequento" , to postać doskonale znana fanom freak fightów. Swoją pierwszą walkę w oktagonie stoczył ponad dwa lata temu na gali High League 5, kiedy to pokonany został przez Andrzeja Gazdę. Po nieudanym debiucie 27-latek zrobił sobie przerwę od MMA i do klatki powrócił dopiero w tym roku. W marca na gali Clout MMA 4 pokonał Piotra Lizakowskiego, a w czerwcu wszedł do oktagonu po raz trzeci i przegrał pojedynek z Piotrem Bombą na gali Clout MMA 5. W październiku zmierzyć miał się na gali Clout MMA 6 z Damianem Kubiszewskim, jednak event ten został ostatecznie odwołany. Na kolejną walkę Skulski nie musiał jednak długo czekać.

Przemysław Skulski zaatakowany podczas spotkania z fanami. "Stop patologii"

“Chciałbym się odnieść do sytuacji, która miała miejsce godzinę temu (relacja na Insta Stories została opublikowana w sobotę, 23 listopada - przyp. red.), jak robiliśmy sobie zdjęcia z wszystkimi zawodnikami FAME MMA. Jakiś gościu pod wpływem alkoholu albo narkotyków, zaczął się pruć do mnie, wyzywać mnie, zaczął startować z łapami, no to dostał listwę. Ochrona musiała wkroczyć, bo to jest obowiązek i praca, wyniosła go. Dzięki bardzo ekipa. (...) Jak się okazało, miał nóż przy sobie. Stop patologii, nie wiem po co taki gość podchodzi, jak wiadomo, że tam dużo dzieci czy małolatów było. Jak ktoś nie umie się zachować, to niech nie przychodzi na takie wydarzenia" - powiedział Skulski.