Choć Pjanić trafił do "Dumy Katalonii" zaledwie niecały rok temu - bo we wrześniu 2020 r. - to ma on nie mieć przyszłości w klubie. Według "Sportu" szkoleniowiec "Blaugrany", Ronald Koeman w ogóle nie liczy w przyszłym sezonie na środkowego pomocnika.

Jego usługami są zainteresowane za to inne duże europejskie kluby. W gronie tym ma być londyńska Chelsea, a także był klub Bośniaka, Juventus, w którym Pjanić spędził cztery lata.



PSG chce piłkarza takiego, jak Pjanić

Teraz w tej grupie znalazł się także zespół Paris Saint-Germain, który szuka doświadczonego zawodnika, mogącego wspomóc paryżan w zdobyciu w przyszłym sezonie upragnionej Ligi Mistrzów.



Francuskie media mają być zgodne co do tego, że zarówno trener PSG, Mauricio Pochettino, jak i dyrektor sportowy klubu, Brazylijczyk Leonardo, są zdecydowani na sprowadzenie kolejnego gracza o profilu, któremu odpowiada właśnie Miralem Pjanić.

Bezbarwny rok Bośniaka w Primera Division

W kampanii 2020/2021 Pjanić rozegrał dla Barcelony łącznie 30 spotkań, nie notując żadnego gola ani asysty. Dla porównania w sezonie 2019/2020, który spędził w "Juve", miał na swoim koncie trzy bramki i osiem asyst.

Zdjęcie Miralem Pjanić być może zamieni niebawem Hiszpanię na Francję / MARCO BERTORELLO/AFP/East News / East News

