Do transferu mieli namawiać Francuza koledzy z reprezentacji podczas zgrupowania kadry. Pogba ma z kolei być "gotowy na nowe doświadczenia" i miał wyrazić chęć opuszczenia Manchesteru. Pomocnik trafił do Czerwonych Diabłów w 2016 roku z Juventusu za rekordowe 105 milionów euro. Jego umowa będzie obowiązywać jeszcze tylko przez rok, więc to dla angielskiego giganta ostatni moment na to, żeby zarobić na jego transferze.

Co ciekawe, w ubiegłym tygodniu angielski klub oficjalnie potwierdził transfer Jadona Sancho. Wiele mówi się też o potencjalnym przyjściu kolegi Pogby z reprezentacji, Raphaela Varane'a. Wydawało się, że zespół z Manchesteru poważnie zbroi się przed startem kolejnego sezonu. Jak jednak widać, może jednocześnie stracić jedną ze swoich największych gwiazd.

Sam Pogba znajduje się teraz na wakacjach po niedawnym występie na Euro 2020. Według wielu opinii pomocnik był najlepszym zawodnikiem "Tricolores" na tym turnieju. Pomimo to faworyzowana Francja odpadła z rywalizacji już w 1/8 finału, po rzutach karnych przegrywając ze Szwajcarią.

