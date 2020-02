Mauro Icardi może nie zgodzić się na pozostanie w PSG. Argentyńczyk przebywa w francuskim klubie na wypożyczeniu z Interu Mediolan.

Mauro Icardi zaliczył dobre wejście do rozgrywek Ligue 1 i ma już na swoim koncie 11 bramek. Klub z Paryża zapewne chciałby wykupić go z Interu Mediolan (umowa wypożyczenia zakłada taką opcję za ok. 75 milionów euro), ale jak twierdzi portal "Football-Italia" napastnik może rozważać inną opcję.



Argentyńczyk może chcieć powrócić do Włoch, a media spekulują, że jego usługami poważnie zainteresowany jest Juventus. Co więcej dziennikarze "Tuttosport" donoszą, że relację pomiędzy włodarzami klubu a Icardim ostatnio ochłodziły się.



Wpływ na to miała również niedawna impreza urodzinowa Icardiego, która odbyła się kilkanaście godzin po przegranym spotkaniu z Borussią Dortmund. Zdjęcia z wydarzenia wyciekły następnego dnia i "France Football" twierdzi, że nie zadowoliły trenera i dyrektora sportowego PSG - Thomasa Tuchela i Leonardo.



Impreza po przegranym meczu nadszarpnęła reputację piłkarzy wśród fanów i dziennikarzy. Wszyscy zaznaczają, że zorganizowanie urodzin nie jest niczym złym, ale moment, w którym się one odbyły budzi lekki niesmak.



Zdjęcie Mauro Icardi / AFP

PA