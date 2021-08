Argentyńczyk w poniedziałek wziął dopiero udział w trzecim treningu wicemistrzów Francji po przejściu z Barcelony, gdzie wygasł jego kontrakt, i będzie powoli dochodził do jak najlepszej formy.

Napastnik w lecie nie miał okresu przygotowawczego, ponieważ występował w Copa America, potem udał się na wakacje, a do Barcelony wrócił tylko po to, aby pożegnać się z klubem, który reprezentował przez 17 lat.



Wydaje się więc, że piątkowy mecz na wyjeździe ze Stade Brest to będzie jeszcze za wcześnie na debiut Messiego, który tym samym może wypaść 29 sierpnia w spotkanie z Reims.



"Co do tego, kiedy możemy zobaczyć Leo na boisku - to był dopiero jego drugi dzień treningu po miesiącu, odkąd zakończył udział w Copa America" - powiedział Mauricio Pochettino, trener PSG, jeszcze przed zwycięstwem nad Strasbourgiem 4-2 w drugiej kolejce.



"Zrobimy to krok po kroku, poznamy się i sprawimy, że poczuje się dobrze i komfortowo, aby jego debiut przypadł, gdy będzie w pełni przygotowany" - dodał.



