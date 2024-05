Kosmiczny rekord świata, pierwsza złamała barierę. Ależ wieści z Eugene

W Marcu 2020 roku, w dniu swoich 20. urodzin, Beatrice Chebet przebiegła dystans 10000 m w Nairobi w niemal 33,5 min. Czas - patrząc na światową czołówkę, po prostu słaby. Aż do dziś nie brała się za bieganie na stadionie 25 okrążeń, wyspecjalizowała się w krótszych dystansach, co najwyżej połowy tego.

Co tu zresztą dużo mówić: na tym samym stadionie w Eugene w Oregonie zdobyła na 5000 metrów wicemistrzostwo świata, przegrała jedynie z Etiopką Gudaf Ysegay. A ostatniego lata w Budapeszcie też stała na podium, na najniższym stopniu. Przegrała ze swoją genialną rodaczką Faith Kipyegon oraz urodzoną w Etiopii reprezentantką Holandii Sifan Hassan.

Nowy rekord świata na 10000 metrów. Padła kolejna bariera w lekkiej atletyce

Rekord świata do dziś należał do Etiopki Letesenbet Gidey - trzy lata temu w Heneglo uzyskała czas 29:01.03, dość wyraźnie uporała się z Hassan (29:06.82). Oprócz nich żadna z biegaczek nie zdołała w historii zejść poniżej czasu 29:15.00, co jeszcze bardziej podkreśla skalę wyczynu 24-latki.