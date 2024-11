Katarzyna Niewiadoma ma za sobą naprawdę udany sezon. Polka wygrała Strzałę Walońską, a więc jednodniowy wyścig zaliczany do Women’s World Tour, a następnie przeszła do historii jako pierwsza polska triumfatorka kobiecego Tour de France. Nic więc dziwnego, że po tak wyczerpujących miesiącach 30-latka zdecydowała się przedwcześnie zakończyć sezon i wycofała się w mistrzostw świata w kolarstwie gravelowym.

" Po tak intensywnym roku, albo powiedzmy lecie, pełnym emocji, wzlotów i upadków, postanowiłam zakończyć sezon 2024 rezygnując z obrony mojego tęczowego trykotu . Chcę skupić się na wypoczynku, czasie spędzonym z moimi bliskimi i świętowaniu wszystkiego, co wydarzyło się w tym roku! Życzę by wszyscy uczestnicy Mistrzostw Świata mieli na trasie dużo szczęścia i dziękuję za ogromne wsparcie, jakie od was wszystkich otrzymuję!" - przekazała wówczas.

Katarzyna Niewiadoma i jej mąż wyjechali na wakacje. Kolarka pochwaliła się zapierającymi dech w piersiach widokami

"Bali. Wszyscy tak dobrze mówili o tym miejscu i zgadnijcie, co... Przerosło ono wszystkie nasze oczekiwania już pierwszego dnia! Oprócz pysznego jedzenia, kremowej kawy, świeżych kokosów, oszałamiających zachodów słońca, niezwykle uprzejmych ludzi, oszałamiających widoków, chaosu na drogach, który w pewien sposób przypomina mi wyścigi, musisz walczyć o tę pozycję, jeśli chcesz iść do przodu. (...) Jeszcze tak wiele do odkrycia! Oddalamy się od wybrzeża w stronę gęstego lasu i gór, aby mieć więcej miejsca i, miejmy nadzieję, trochę przejażdżek rowerowych" - oznajmiła we wpisie na Instagramie.