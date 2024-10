Walka na sekundy, życiowy sukces Polki na drugim końcu świata. Marta Lach najlepsza w Chinach

Marta Lach w czwartkowy poranek świętować mogła największy sukces w dotychczasowej karierze. 27-latka wygrała klasyfikację generalną wyścigu World Tour, Tour of Chongming Island. Przesądził o tym triumf na ostatnim, trzecim etapie. Wraz z koleżankami z ekipy Ceratizit-WNT rozdawała za Wielkim Murem karty, a wygraną pięknie "podziękowała" za lata współpracy z tym zespołem. Za kilka miesięcy dołączy bowiem do kolarskiego giganta, SD-Worx. Przekładając to na świat piłki nożnej - to jak przenosiny do Realu Madryt.