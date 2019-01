Święta Bożego Narodzenia i dni kończące rok 2018 dwukrotna srebrna medalistka olimpijska w kolarstwie górskim Maja Włoszczowska spędziła w większości na nartach biegowych w rodzinnych Karkonoszach. Po Nowym Roku przeniesie się z treningami do Hiszpanii.

- W Jeleniej Górze wiosna, ale wyżej, na Polanie Jakuszyckiej, krajobraz jest prawdziwie zimowy. Starałam się to maksymalnie wykorzystać i końcówkę grudnia spędziłam biegając na nartach w tej części Gór Izerskich. M.in. drugiego dnia świąt zaliczyłam 30 km. To ważny element moich przygotowań do kolejnego sezonu, z którym wiążę nadzieje na sukcesy - powiedziała.

Dwukrotna srebrna medalistka olimpijska dodała, że po Nowym Roku planuje kontynuowanie treningów w Hiszpanii.



- Punkt docelowy to Gran Canaria. Na razie zamierzam tam przebywać dwa i pół do trzech tygodni - poinformowała.

Bieganie na nartach po jakuszyckich trasach miało dla niej jeszcze jeden aspekt. - Bardzo bym chciała wystartować w Biegu Piastów i sprawdzić się w tego rodzaju rywalizacji - przyznała.

Andrzej Basiński