Faworyt pokazał moc i został liderem!

Pogačar zaatakował przed metą w Bellante i samotnie minął linię mety, o dwie sekundy wyprzedzając Duńczyka Jonasa Vingegaarda (Jumbo-Visma), Francuza Victora Lafaya (Cofidis) i Belga Remca Evenepoela (Quick-Step Alpha Vinyl).

W klasyfikacji generalnej Słoweniec ma dziewięć sekund przewagi nad Evenepoelem i 21 nad Włochem Filippem Ganną (Ineos Grenadiers), który był dotychczasowym liderem.

Pogačar, który jest głównym faworytem do zwycięstwa w Tirreno-Adriatico, tylko w tym roku wygrał wyścig UAE Tour (triumfował też na dwóch etapach) i klask Strade-Bianche.

Wspierający na trasie Słoweńca Rafał Majka ukończył czwartkowy etap na 19. miejscu ze stratą 15 sekund do kolegi z ekipy i odnotował spory awans w klasyfikacji; jest teraz 31.

Cesare Benedetti (Bora-Hansgrohe) i Maciej Bodnar (TotalEnergies) ponieśli większe straty.

W piątek można się spodziewać kolejnej "wymiany ciosów" między faworytami, bo kolarzy czekać będzie 155 km po wymagającej trasie z Sefro do Fermo.

Siedmioetapowy wyścig we Włoszech ma najwyższą kategorię World Tour. W 2018 roku wygrał go Michał Kwiatkowski. Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kolarstwo. Michał Kozak: Tour de Pologne to kolarska Liga Mistrzów. WIDEO (Polsat Sport) Polsat Sport

Wyniki 4. etapu, Marmore-Bellante (202 km):

1. Tadej Pogačar (Słowenia, UAE) 4:48.39

2. Jonas Vingegaard (Dania, Jumbo-Visma) strata 2 s

3. Victor Lafay (Francja, Cofidis)

4. Remco Evenepoel (Belgia, Quick-Step-Alpha Vinyl) ten sam czas

5. Giulio Ciccone (Włochy, Trek-Segafredo 5

6. Tao Geoghegan Hart (W. Brytania, Ineos Grenadiers) ten sam czas

...

15. Rafał Majka (Polska, UEA) 15

97. Cesare Benedetti (Polska, Bora-Hansgrohe) 15.42

160. Maciej Bodnar (Polska, TotalEnergies) 19.54

Klasyfikacja generalna:

1. Tadej Pogačar (Słowenia, UAE) 14:36.47

2. Remco Evenepoel (Belgia, Quick-Step-Alpha Vinyl) strata 9 s

3. Filippo Ganna (Włochy, Ineos Grenadiers) 21

4. Thymen Arensman (Holandia, DSM) 36

5. Tao Geoghegan Hart (W. Brytania, Ineos Grenadiers) 43

6. Jonas Vingegaard (Dania, Jumbo-Visma) 45

...

31. Rafał Majka (Polska, UEA) 1.43

113. Cesare Benedetti (Polska, Bora-Hansgrohe) 18.29

117. Maciej Bodnar (Polska, TotalEnergies) 20.41