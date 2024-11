Chwile grozy w trakcie meczu Wisły Kraków. Ktoś ostrzelał stadion

Ktoś ostrzelał stadion Wisły Kraków

Sprawców na razie nie ustalono, a Wisła Kraków i Zarząd Infrastruktury Sportowej (zarządca stadioniu) nie komentują sprawy, Więcej powinno być wiadomo dzisiaj. We wtorek ma się również odbyć oszacowanie strat, można się również spodziewać komunikatów ze strony klubu oraz ZIS-u.

Przypomnijmy, że do bardzo niebezpiecznych sytuacji doszło również podczas ostatniego meczu Wisły. "Biała Gwiazda" grała na wyjeździe z Wisłą Płock i to właśnie kibice tego klubu doprowadzili do skandalu. Podczas drugiej połowy kibole z Płocka odpalili materiały pirotechniczne, w tym m.in. fajerwerki. Część z nich została wystrzelona tak nieudolnie, że trafiła w trybuny, na których siedzieli kibice gospodarze (kibicom Wisły Kraków zakazano wejścia na obiekt).