Wracają koszmary Wisły Kraków. To już pięć lat

- Chciałbym bardzo podziękować za zaufanie tym ludziom, którzy są dzisiaj wokół Wisły. To ludzie, którymi ja też chciałbym się na co dzień otaczać. W rozmowach wyczułem u nich mocny charakter, widzę cechy wojowników. Do tego trzeba dodać, że jest tutaj bardzo duży potencjał piłkarski. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, razem z piłkarzami i sztabem szkoleniowym, by nikogo nie zawieść. Mogę zadeklarować, że ode mnie będzie pełne zaangażowanie, byśmy z tej sytuacji wyszli - tak z klubem przywitał się Skowronek.