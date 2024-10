Skandal w Płocku. Czy miasto wciąż będzie pompowało miliony w klub? Jednoznaczna odpowiedź

- To było skandaliczne i niedopuszczalne zachowanie, które nie powinno się wydarzyć na imprezie sportowej. Zdecydowanie potępiamy zachowanie chuliganów, które zagroziło bezpieczeństwu uczestników wydarzenia. Podczas zawodów doszło do złamania prawa, naruszono ustawę o bezpieczeństwie imprez masowych. Przepisy są w tej sprawie jednoznaczne, dlatego postępowanie w tej sprawie prowadzi Komenda Miejska Policji w Płocku we współpracy z klubem - informuje Interię Alina Boczkowska z biura prasowego urzędu miasta w Płocku.

