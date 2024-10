Między Wisłą Kraków a Wisłą Płock stosunki ostatnio są mocno napięte. Nie przeszkadza to jednak kibicom 13-krotnych mistrzów Polski pomagać młodemu zawodnikowi z Płocka, który nabawił się poważnej kontuzji. "Mogliby pewnie przesunąć środki - nie zrobili tego... Ale my to zrobimy. Dlaczego? Bo chcemy i możemy!" - naśmiewają się z płockiego klubu kibice z Krakowa i wpłacają pieniądze na rzecz 15-letniego Borysa.