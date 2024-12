Miejska kroplówka ratuje klub Ekstraklasy. Prezydentka pisze o złej kondycji finansowej

Przez wiele lat Piast Gliwice był przykładem klubu prowadzonego może nie spektakularnie, ale rozsądnie i z pomysłem. Efektem tej solidnej polityki był sensacyjny tytuł mistrza Polski w 2019 r., to był pierwszy złoty medal od zmian ustrojowych, które pozostawiły potężny przez lata śląski futbol w tyle za krajową konkurencję. A przecież Ruch Chorzów i Górnik Zabrze zdobywały mistrzostwo Polski wcześniej 14 razy.

Prezes Paweł Żelem, za którego kadencji "Piastunki" były najlepsze w kraju, odchodząc zimą 2021 r., chwalił się, że zostawił w kasie 10 mln zł. Nie wiadomo czy to jest stuprocentowa prawda, w każdym razie dziś sytuacja jest diametralnie inna, niestety na niekorzyść.

PZPN-owska komisja ds. licencji klubowych miała już zastrzeżenia do finansów Piasta Gliwice. W piątkowe popołudnie prezydentka Gliwic Katarzyna Kuczyńska-Budka (wygrała w ostatnich wyborach samorządowych z Mariuszem Śpiewokiem) napisała na swoim profilu w mediach społecznościowych o konieczności sanacji klubowych finansów.

Kuczyńska-Budka pisze wprost o konieczności rzucenia klubowi koła ratunkowego, a to dlatego, że nowe władze klubu zastały Piasta w "bardzo złej kondycji finansowej". Aby Piast Gliwice SA mógł nie tylko nadal istnieć, ale także występować w Ekstraklasie w nadchodzącym sezonie, konieczne były pilne kroki naprawcze".

Piast Gliwice w złej kondycji finansowej

"13 grudnia 2024 r. odbyło się walne zgromadzenie akcjonariuszy Piasta Gliwice, podczas którego podjęto uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki. Kapitał został zwiększony poprzez emisję akcji imiennych, co pozwoli na dalszy rozwój klubu. W kolejnych etapach zostanie zawarta umowa objęcia akcji, a po przelewie środków nastąpi poprawa wskaźników finansowych spółki oraz jej rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Efektem tych działań będzie wzrost udziałów miasta w spółce do 75,25%, co umożliwi mu samodzielne podejmowanie decyzji w kluczowych sprawach, takich jak zmiana statusu czy podwyższenie kapitału zakładowego. Na WZA podjęta została również uchwała uprawniająca zarząd spółki do dalszego podwyższania kapitału zakładowego w ramach ustalonych limitów". Tyle oficjalnego komunikatu - w tle tych wydarzeń toczy się gra z udziałem mniejszościowego udziałowca Piasta, Zbigniewa Kałuży, który oferuje sprowadzenie upragnionego "nwestora.