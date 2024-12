Najpierw wybili mu zęby, teraz złamali kość. Piłkarz Legii trafił do szpitala

- To jest żołnierz, ale jeśli w przerwie kiwa głową i mówi, że jest źle, to wiedziałem, że jest źle. Niestety musiał udać się do szpitala i potwierdziło się dosyć poważne złamanie w okolicach nadgarstka. Konieczne będzie leczenie operacyjne - poinformował portugalski szkoleniowiec na pomeczowej konferencji prasowej.

Reklama