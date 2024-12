Legia Warszawa po pewnym ograniu Omonii Nikozja w Lidze Konferencji jest już niemal pewna awansu do kolejnej fazy rozgrywek. Gorzej przedstawia się sytuacja podopiecznych Goncalo Feio w Ekstraklasie - "Wojskowi" zajmują piąte miejsce ze stratą dziewięciu "oczek" do lidera, Lecha Poznań , a w ostatniej kolejce ponownie stracili punkty, tym razem remisując ze Stalą Mielec.

Legia Warszawa wygrała dla Lucjana Brychczego

Spotkanie w Łodzi odbyło się trzy dni po śmierci legendy Legii, Lucjana Brychczego . I, jak zaznaczył Feio na konferencji prasowej, to właśnie byłemu piłkarzowi i trenerowi "Wojskowi" dedykują zwycięstwo.

"To nie jest tydzień, w którym my jako Legia możemy świętować. Cały klub jest w żałobie. Mogliśmy dzisiaj wygrać, aby zrobić to dla Pana Lucjana. Chcieliśmy triumfować, aby trochę ulżyło rodzinie Pana Lucjana, ale też naszym kibicom" - zadeklarował.