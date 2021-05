- Cel na następny sezon, który od początku krążył w moich rozmowach z władzami Lecha Poznań, to mistrzostwo Polski i Puchar Polski - powiedział Maciej Skorża na konferencji prasowej. Mecz Wisła Kraków - Lech Poznań w sobotę o godz. 20, transmisja w Canal Plus Sport.

Lech Poznań kompletnie zawalił ten sezon w PKO Ekstraklasie i Pucharze Polski, czego skutkiem jest fakt, że trenera Dariusza Żurawia zastąpił Maciej Skorża. Nowy-stary szkoleniowiec Lecha Poznań w pierwszych czterech meczach przegrał aż trzy razy, co sprawiło, że Kolejorz nawet matematycznie stracił szanse na czwarte miejsce i europejskie puchary. Gdy Maciej Skorża zostawał trenerem Lecha Poznań, z jego strony - ani ze strony władz klubu - nie padła żadna deklaracja związana z odzyskaniem mistrzostwa Polski. Padła za to teraz, w tygodniu po kompromitującej porażce ze Stalą Mielec i zapowiedzi kar finansowych dla piłkarzy. Trzeba jednak zaznaczyć, że trener Maciej Skorża o celach w postaci trofeów nie powiedział sam z siebie, a został o to zapytany na konferencji prasowej.



Maciej Skorża: Mistrzostwo i Puchar, to cele z rozmów z władzami Lecha Poznań

Na konferencji prasowej przed sobotnim meczem Wisła - Lech, Grzegorz Hałasik nawiązał m.in. do dyskusji ze swoim udziałem w naszym podcaście "Lech na właściwym torze", o braku deklaracji ze strony Macieja Skorży i władz klubu na temat celu w postaci mistrzostwa Polski.



- Czy gdy rozmawiał pan z szefami klubu o przejęciu Lecha Poznań, to padła magiczna fraza "mistrz Polski"? Nie "najwyższe cele, puchary...", a konkretnie: "mistrzostwo"? - spytał na konferencji dziennikarz Radia Poznań.



- Oczywiście, że tak, od tego zaczęliśmy rozmowę - odpowiedział od razu trener Maciej Skorża. - Ja, Maciej Skorża, jako trener Lecha Poznań, pełną satysfakcję będę miał tylko wtedy, gdy kolejny sezon skończymy z mistrzostwem Polski i Pucharem Polski. To cel, który od początku krążył w tych rozmowach. Nie mam złudzeń, że jest inaczej. Nie zamierzam się asekurować. Zrobimy wszystko, by od 14 czerwca jak najlepiej przygotować się do następnego sezonu, by o te trofea walczyć - dodał trener Lecha Poznań.



Nie była to deklaracja tak spektakularna jak słynne w Poznaniu hasło "Idziemy na majstra!" wygłoszone kiedyś przez właściciela Lecha Jacka Rutkowskiego. Tym niemniej, to pierwsza tak wyraźna deklaracja walki Lecha Poznań o mistrzostwo Polski od dawna.





Wisła - Lech. Gdzie oglądać?

Mecz Wisła Kraków - Lech Poznań w przedostatniej kolejce PKO Ekstraklasy w sobotę o godz. 20. Transmisja telewizyjna w Canal Plus Sport, transmisja internetowa (stream online) w serwisach C+.





Bartosz Nosal