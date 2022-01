Poznań gospodarzem zawodów IRONMAN 70.3!

Poznań jest kolejnym polskim miastem, po Gdyni oraz Warszawie, które będzie gościć najbardziej rozpoznawalny cykl zawodów triathlonowych na świecie. Informację o dołączeniu stolicy Wielkopolski do legendarnej serii przekazał Michał Drelich, dyrektor IRONMAN Poland, podczas dorocznej prezentacji zorganizowanej w The Westin Warsaw Hotel.

- Cieszymy się bardzo, że dodajemy IRONMAN 70.3 Poznań i 5150 Poznań do naszego portfolio imprez IRONMAN w Polsce - powiedział Michał Drelich, dyrektor IRONMAN Poland. - To kolejny kamień milowy dla współczesnej polskiej sceny triathlonowej, ale także hołd dla jej historii, ponieważ etap pływacki odbędzie się w Jeziorze Kierskim, gdzie miały miejsce pierwsze zawody triathlonowe w Polsce, które odbyły się w 1984 roku. Z niecierpliwością czekamy na wspaniały weekend triathlonowy w Poznaniu i nadal będziemy angażować całą swoją energię w stworzenie możliwie najlepszej imprezy dla naszych zawodników, partnerów, miasta-gospodarza - podsumował Michał Drelich.

Stolica Wielkopolski jest idealnym miejscem do organizacji tak prestiżowych zawodów triathlonowych, przekonywał Jacek Jaśkowiak, Prezydent Poznania.

- Poznań jest liderem w zakresie organizacji imprez aktywizujących mieszkańców w Polsce - zaznaczył Jacek Jaśkowiak, Prezydent Poznania. - Nasze największe biegi, takie jak Poznań Maraton, Poznań Półmaraton, Wings For Life World Run czy bieg Niepodległości mają najwyższą frekwencje w kraju. Od wielu lat konsekwentnie rozwijamy projekt wyścigu rowerowego dla amatorów w cyklu Gran Fondo. Mamy swój duży udział w rozpropagowaniu triathlonu w Polsce - od 2013 roku nad poznańską Maltą odbywają się jedne z największych zawodów w kraju, obecnie w cyklu Super League Triathlon. W 2022 roku portfolio naszych imprez wzrośnie o kolejne zawody multisportowe za sprawą zaproszenia do współpracy międzynarodowej organizacji IRONMAN. Liczymy, że dzięki temu Poznań pojawi się na mapie najbardziej legendarnego cyklu zawodów, a do naszego miasta zjadą zawodnicy z całego świata i będą mogli przekonać się, że nie tylko słyniemy z perfekcyjnej organizacji i wspaniałego klimatu sprzyjającego sportowcom, ale mamy też do zaoferowania wiele atrakcji - mówił Jacek Jaśkowiak.

Debiutanckie zawody IRONMAN 70.3 Poznań oraz 5150 Poznań zaplanowano na 4 września 2022 roku. Rejestracja rozpocznie się 18 stycznia o godz. 15:00 w portalu SlotMarket.pl.

Inauguracja cyklu w Poznaniu, to nie jedyne ważne wydarzenie, które czeka na sympatyków IRONMAN Poland. Rok 2022 będzie też wyjątkowy dla uczestników Enea IRONMAN Gdynia. Zawody zaplanowane na 7 sierpnia będą już 10. edycją triathlonu w Gdyni.

- To już 10 lat, nawet nie wiem kiedy to zleciało - wspominał Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni. - Pamiętam każdą edycję, raz było bardzo ciepło, innym razem zimno. Padło i było słonecznie, ale zawsze była wspaniała atmosfera. Zawodnicy byli zadowoleni z tras, które dla nich przygotowaliśmy oraz z całej organizacji, o którą dba IRONMAN Poland. Niezapomniane wrażenie wynieśli też z Gdyni kibice oraz osoby, który w tym czasie przebywały w naszym mieście - podkreślał Marek Łucyk.

Pierwsza okazja do startu w cyklu IRONMAN Poland już 12 czerwca podczas Citi Handlowy IRONMAN 70.3 Warsaw. Na uczestników zmagań czeka ponownie "połówka" IRONMAN oraz dystans olimpijski.

​- Jesteśmy dobrze przygotowani do organizacji takiego wydarzenia jak Citi Handlowy IRONMAN 70.3 Warsaw - powiedział Janusz Samel, dyrektor Biura Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy. - Trasa jest optymalna, bardzo dobrze przygotowana i zabezpieczona. Na przestrzeni lat zmienialiśmy lokalizację mety, ale mam wrażenie, że finisz w Multimedialnym Parku Fontann jest wyborem idealnym. Zawodnicy kończą rywalizację w takim wspaniałym miejscu, biegnąc wcześniej przez najpiękniejszą część miasta. Warszawa jest miastem nowoczesnym, szybko rozwijającym się, przyjaznym i też bardzo dobrze przygotowanym do przeprowadzenia największych imprez sportowych - podkreślił Janusz Samel.

W trakcie prezentacji IRONMAN Poland 2022, która miała miejsce w The Westin Warsaw Hotel, poznaliśmy również tegoroczne hasło przewodnie zawodów IRONMAN. Głównym motywem rywalizacji w Warszawie, Gdyni oraz Poznaniu będzie "Rok Marzycieli". Organizatorzy zawodów chcą w ten sposób przekazać, że za każdym wielkim osiągnięciem, na początku stoi zawsze marzenie. "Rok Marzycieli" ma też inspirować do podjęcia wyzwania, jakim jest ukończenie zawodów IRONMAN. Ta droga zaczyna się od marzenia, które następnie staje się celem, a w końcu - rzeczywistością. Dodatkowo, w każdym mieście wybrano jeden symbol, którego historia idealnie odzwierciedla realizację wielkiego marzenia. W Warszawie będzie to Zamek Królewski, w Gdyni - Port Gdynia, a w Poznaniu - Międzynarodowe Targi Poznańskie.

Wszystkie te obiekty łączy fakt obchodzenia znakomitych jubileuszy. W przypadku warszawskiego symbolu mówimy o 50-leciu odbudowy Zamku Królewskiego. Port Gdynia świętuje 100. rocznicę rozpoczęcia budowy. Międzynarodowe Targi Poznańskie świętują jubileusz związany z rocznicą powstania, od ponad 100 lat są dumą i chlubą Wielkopolski oraz całego kraju.

W trakcie prezentacji IRONMAN Poland 2022 ujawniono również pierwsze nazwiska triathlonistów PRO, którzy wystartują w Polsce. W Enea IRONMAN 70.3 Gdynia swój udział potwierdziło małżeństwo Richard Murray z RPA oraz Rachel Klamer z Holandii. Obydwoje to utytułowani sportowcy, uczestnicy Igrzysk Olimpijskich. Richard Murray był 4. podczas rywalizacji w Rio de Janeiro w 2016 roku, a Rachel Klamer zajęła identyczną pozycję w Tokio w 2021.

​- Enea IRONMAN 70.3 Gdynia, to nasz pierwszy zaplanowany start na ten sezon - powiedziała Rachel Klamer, triathlonistka PRO, uczestniczka Enea IRONMAN 70.3 Gdynia. - Do tej pory nie mówiliśmy publicznie o naszych planach startowych na 2022 rok, zawody w Gdyni są więc pierwsze. Jesteśmy przekonani, że trasa na pewno nie będzie łatwa, dlatego czas najwyższy odkurzyć rower i mocno trenować - podkreśliła Rachel Klamer.

- To będzie dopiero nasz drugi start na dystansie "połówki" - powiedział Richard Murray, triathlonista PRO, uczestnik Enea IRONMAN 70.3 Gdynia. - Do tej pory tylko raz startowaliśmy w takim wyścigu na Słowacji, ale jeżeli chodzi o zawody IRONMAN, to dla nas obojga, będzie to debiut. To na pewno będzie bardzo ekscytujące. Dodatkowo po raz pierwszy będziemy w Polsce, chcemy poznać Wasz kraj oraz zobaczyć Gdynię. Już nie możemy się doczekać - podkreślił Richard Murray.

Tradycyjnie na najlepszych triathlonistów startujących w zawodach IRONMAN Poland czekać będą sloty na Mistrzostwa Świata IRONMAN i IRONMAN 70.3.



