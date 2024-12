Polak opowiedział o dramacie. I dał prawdziwy popis, gra dalej w mistrzostwach świata

Krzysztof Ratajski od wielu lat pozostaje najlepszym polskim darterem . W tym roku jest on zresztą jedynym reprezentantem naszego kraju na mistrzostwach świata, które tradycyjnie odbywają się w Londynie. 47-latek z racji tego, że należy do grona czołowych zawodników PDC, do zawodów przystąpił jako gracz rozstawiony. Efekt? Rozpoczął je od drugiej rundy. Na pierwszy ogień poszedł Alexis Toylo. Filipińczyk na otwarcie zmagań sprawił nie lada sensację, eliminując faworyzowanego Richarda Veenstrę. Apetyt na sensację miał także w starciu z "Biało-Czerwonym".

O Polaku w kraju nad Wisłą mówiło się już na kilkadziesiąt godzin przed poniedziałkową potyczką. Podzielił się on z redakcją "laczynasdart.pl" smutnym wyznaniem. "Mogę powiedzieć, o co chodzi, bo to już nie jest wielka tajemnica. Ten rok był bardzo ciężki pod względem zdrowotnym. Miałem dwie operacje - dosyć poważne, bo w maju zdiagnozowano u mnie tętniaki w mózgu. W tamtym momencie byłem w dołku psychicznym. (...) Te problemy na szczęście są już za mną. Wszystko jest na dobrej drodze do poprawy. Trening idzie dobrze, zdrowie też jest ok" - przekazał.