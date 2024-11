Opuszcza TVP Sport po 18 latach. "Jako pierwszy stanął w obronie Babiarza"

Filip Czyszanowski odchodzi z TVP Sport po 18 latach

- Najlepszy reporter, jakiego miało TVP Sport. I uczciwy człowiek. Jako pierwszy stanął w obronie Przemysława Babiarza po pamiętnym zawieszeniu. Jeśli właśnie dostał informację, że po 18 latach firma nie przedłuży z nim kontraktu, to wiele to mówi - napisał wspomniany wyżej Sebastian Parfjanowicz .

- Świat bez nieba, narodów, religii i to jest wizja tego pokoju, który wszystkich ma ogarnąć. To jest wizja komunizmu, niestety - powiedział tamtego dnia Przemysław Babiarz nt. piosenki "Imagine" Johna Lennona. Jak wspomniano wyżej, wielu dziennikarzy wzięło stronę Przemysława Babiarza, ale to Filip Czyszanowski był tym, który zrobił to jako pierwszy.