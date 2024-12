Jan-Krzysztof Duda z medalem mistrzostw świata! Bolesne 0:3 w półfinale

Jan-Krzysztof Duda po raz kolejny potwierdził, że należy do ścisłej czołówki najlepszych szachistów globu. Polak najpierw awansował do ćwierćfinału mistrzostw świata w szachach błyskawicznych, w nim pokonał Fabiano Caruenę i uzyskał przepustkę do półfinału. Tam musiał uznać wyższość kapitalnego Magnusa Carlsena, ale i tak może cieszyć się z brązowego medalu czempionatu.