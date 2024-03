Nieprawdopodobna kariera Agnes Keleti. Jedna z najwybitniejszych

W Helsinkach w 1952 roku mająca żydowskie pochodzenie reprezentantka Węgier wywalczyła cztery medale , w tym jeden złoty w ćwiczeniach wolnych. Istny spektakl urządziła sobie cztery lata później, w Melbourne, gdzie jako 35-latka zdobyła aż cztery złote medale, które - przy takim dorobku to zasadne określenie - uzupełniła dwoma srebrnymi. To były igrzyska dwóch gwiazd, Keleti oraz urodzonej w Ukrainie, a reprezentującej ZSRR Łarysy Łatyniny (również cztery złote medale) .

Niezwykły jest życiorys dzisiejszej 103-latki, który przypadał na okrutne czasy, co wybrzmiewa ze świetnej lektury w "Die Welt" . Dziennikarz bezpośrednio dotarł do Keleti, docierając pod jej adres do Budapesztu, w centrum stołecznego miasta. W rozmowie uczestniczył także jej najmłodszy syn Rafael, projektant mody , który pomagał mamie w poprawnym zrozumieniu wszystkich pytań. Przy czym sama nestorka jest poliglotką, posługując się językami: niemieckim, angielskim, hebrajskim i węgierskim , w trakcie rozmowy - co zaznaczył reporter - płynnie zmieniając języki.

Ta najstarsza na świecie żyjąca uczestniczka igrzysk olimpijskich razem z mamą i siostrą zdołała uratować się z Holokaustu , zmuszona w czasie wojny - aby przeżyć - do ukrywania się i przyjęcia nowej tożsamości . Toteż dlatego nie było mowy, by jej kariera rozwijała się harmonijnie już w młodym wieku, bo choćby z uwagi na pochodzenie została wydalona z jednego z klubów gimnastycznych.

Agnes Keleti: To był mój ostatni wywiad...

- To było straszne, ale nigdy nie straciłam swojej zdolności pozytywnego myślenia. Nie boję się, nigdy się nie bałam. Przez całe życie byłam optymistką, którą napędzała miłość do życia. Nie ma innej drogi. Zawsze powtarzałam sobie, że odważni zostaną kiedyś nagrodzeni - wyznała Keleti, wspominając że jako dziecko chciała zostać muzykiem, grała na wiolonczeli, ale ojciec wychowywał ją jak syna, o którym marzył.

Do dzisiaj odczuwa wstręt do Rosjan, przez których musiała zmienić miejsce zamieszkania, dlatego z niechęcią odniosła się do pytania o to, czy utrzymuje relacje z 89-letnią Łatyniną. - Trauma, jaką zafundowali mi Rosjanie, nie minęła. Przez rosyjską inwazję na Węgry w 1956 r. po raz drugi w moim życiu nastąpił nagły przewrót. Gdyby tak się nie stało, z pewnością nie wyemigrowałbym do Izraela - powiedziała.