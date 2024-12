Gala Mistrzów Sportu w sobotę 4 stycznia w Polsacie i Polsacie Sport 1

Studio poprzedzające tegoroczną Galę Mistrzów Sportu rozpocznie się w sobotni wieczór już o godzinie 19:00 w Polsacie Sport 1. W godzinnej audycji Paulina Czarnota-Bojarska i Przemyslaw Iwańczyk wraz z zaproszonymi gośćmi, przypomną wszystkie najważniejsze wydarzenia sportowe, którymi polscy kibice żyli w minionych dwunastu miesiącach. Drobiazgowej analizie poddane zostaną także szanse poszczególnych kandydatów nominowanych do miana Najlepszego Sportowca Polski 2024 roku. A będzie o czym rozmawiać, gdyż rok ten przyniósł fanom sportu nad Wisłą wiele powodów do radości.

Zacięta rywalizacja o tytuł Najlepszego Sportowca Polski 2024

Olimpijskie srebro naszych siatkarzy oraz powrót naszych siatkarek na igrzyska, to symbole 30-letniego rozwoju dyscypliny sportu, która stała się narodową pasją Polaków i hitem oglądalności kanałów Telewizji Polsat. Stąd aż trzy nominacje dla przedstawicieli siatkówki: Jakuba Kochanowskiego, Wilfredo Leona oraz Joanny Wołosz. Także pozostałe medale wywalczone w Paryżu przez Biało-Czerwonych zawodników i zawodniczki, dały rodzimym kibicom niezapomniane emocje. Złoto Aleksandry Mirosław, która przy okazji pobiła dwa własne rekordy świata, to w połączeniu z brązem Aleksandry Kałuckiej widowiskowy pokaz siły polskiej wspinaczki sportowej. Srebrne medale Klaudii Zwolińskiej, Julii Szeremety i Darii Pikulik pokazały natomiast potencjał polskiego sportu w tak wymagających dyscyplinach, jak kajakarstwo, boks czy kolarstwo. Z kolei brązowe medale olimpijskie naszych szpadzistek i wioślarzy oraz tenisistki Igi Świątek i biegaczki Natalii Bukowieckiej (z domu Kaczmarek), to dowody ogromnej motywacji, a także nagrody za tytaniczny wysiłek. W podobnych kategoriach należy rozpatrywać piąty tytuł indywidualnego żużlowego mistrza świata dla Bartosza Zmarzlika, spektakularne postępy Jeremy’ego Sochana w koszykarskiej lidze NBA czy strzeleckie popisy Ewy Pajor, która w piłkarskiej Barcelonie znaczy tyle samo, co Robert Lewandowski.