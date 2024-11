Polski mistrz olimpijski z Tokio dostał propozycję od freak fightów. "Śmieszne pieniądze"

Tomala pokazał się jako bardzo rzutki i aktywny sportowiec marzący o karierze działacza, która pozwoliłaby młodszym kolegom i koleżankom poradzić sobie z problemami, na jakie trafił on podczas rozwijania swojej kariery. Chodziarz narzekał na działanie związków sportowych i opowiadał o problemach, na jakie napotykają mniej znani sportowcy na co dzień.

Dawid Tomala usłyszał propozycję walki we freak fightach

Dawid Tomala wyjawił prawdę o zarobkach

"Były propozycje. Zastanawiałem się nad tym. Za mało zapłacili. To znaczy brakowało tam co najmniej jednego zera" - wyjaśniał Tomala. Dodał potem, że nie w kontekście pieniędzy nie jest tak kolorowo, jak mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka, a na wielką kasę liczyć mogą jedynie wybrani.

"Powiedzmy tak, to, co krąży w świecie, w mediach i wszędzie, w kwestii propozycji, jakie dostają znane osobistości i celebryci, to to było z dwadzieścia razy mniej, żeby tak uświadomić mniej więcej ludzi" - wyznał chodziarz. Jak sam stwierdził, "nie będzie robił z siebie de*ila za śmieszne pieniądze".