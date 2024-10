"Będę walczyła o złoto igrzysk". 20-letnia Polka chce powtórzyć sukces swojego trenera

Wiadomo, że igrzyska olimpijskie to zdecydowanie moje marzenie i zrobię wszystko, żeby na nie pojechać. Ale gdy już się zakwalifikuję, to będę walczyła o złoto. To może jeszcze odległy temat, ale chęć na to zwycięstwo gdzieś powoli zaczyna mi w głowie kiełkować

~ mówiła rozmarzona Kowalewska.