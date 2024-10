Rywalka Igi Świątek "odnaleziona". Wcale nie dotarła do Rijadu. Ma inny plan

Od rozpoczęcia WTA Finals dzieli nas już tylko kilkadziesiąt godzin. Kibice ze zdziwieniem przyjmują informację, że w Rijadzie nie ma jeszcze kompletu zawodniczek, które batalię o końcowy triumf rozpoczną już w sobotę. Do Arabii Saudyjskiej nie dotarła jeszcze m.in. Barbora Krejcikova, pierwsza rywalka Igi Świątek. Gdzie wtej chwili przebywa i co robi? Na to pytanie odpowiedziała sam, publikując post na Instagramie.