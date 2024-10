Podjęto pilną decyzję ws. Igi Świątek. Arabowie postawili na swoim. Totalne zaskoczenie

Iga Świątek wraca do wielkiej gry po dwumiesięcznej przerwie i... od razu zaprezentuje się w Rijadzie w zupełnie nowej roli. Jak wynika z medialnych przecieków, to Polka ma rozlosować fazę grupową tegorocznego WTA Finals. Start ceremonii zaplanowano na godz. 17:00 we wtorek. Turniej rozpoczyna się w sobotę, po raz pierwszy na Półwyspie Arabskim. Tytułu sprzed roku broni raszynianka. Cel główny to odzyskanie pozycji liderki światowego rankingu.